Уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова отозвала из Конституционного Суда представление о неконституционности полномочий полиции отбирать и хранить образцы ДНК граждан.

Об этом на заседании в четверг, 21 июня, сказал глава КС Станислав Шевчук, передают "Украинские новости".

"14 июня в суд поступило письменное заявление Денисовой Людмилы Леонтьевны про отзыв конституционного представления", - сообщил Шевчук. Мотивацию своего решения Денисова не указала.

Судья-докладчик Владимир Мойсик допускает, что причиной такого решения является то, что МВД на данный момент разрабатывает изменения в законодательство относительно проблемы сбора и хранения биологического материала.

Судья также отметил, что отзыв конституционного представления не предусмотрен Конституцией.

Представление в КС было подано экс-омбудсменом Валерией Лутковской в феврале 2017 года.

Она просила суд признать неконституционным положения части 2 статьи 26 Закона "О Национальной полиции".

Лутковская считала, что персональные данные, которые свидетельствуют о расовой принадлежности, политических или религиозных убеждениях, а также данные, которые касаются здоровья и половой жизни, не могут подвергаться автоматической обработке.

Она была уверена, что сбор и хранение ДНК-материала может считаться вмешательством государства в реализацию человеком права на уважение к его частной жизни.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция взяла на экспертизу образцы ДНК бойца подразделения госохраны, который насиловал 13-летнюю девочку.

Также убийство семьи кума Януковича. Следы на винтовке совпали с ДНК "добробатовца" из "Донбасса".