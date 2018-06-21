Апелляционный суд Киева оставил без изменений приговор суда в виде пожизненного заключения для орудовавшего в столице серийного убийцы женщин. Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что, как было установлено, злоумышленник в мае 2016 года находился в лесопарковой зоне возле Бортнической станции аэрации на ул. Коллеткорной, где распивал спиртные напитки в компании женщины. После этого он совершил умышленное убийство, потом закопал ее тело и скрылся с места происшествия.

В августе того же года при таких же обстоятельствах он убил еще двух женщин на территории Дарницкого район Киева. Тело одной женщины он сжег, а второй - замаскировал ветвями.

Экспертам так и не удалось идентифицировать тела погибших, но установили примерный возраст - от 30 до 40 лет.

Через несколько дней он напал на четвертую женщину, котой удалось выжить, несмотря на многочисленные ножевые ранения. После этого злоумышленника удалось задержать.

"Приговором Дарницкого районного суда г. Киева мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 121 УК Украины и приговорен к пожизненному лишению свободы. Не соглашаясь с принятым решением, защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу", - написал в соцсети Андрей Лысенко.

Коллегия судей Апелляционного суда Киева оставила жалобу защиты без удовлетворения, а приговор - без изменений.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Кривом Роге массово задерживают мужчин, похожих на маньяка-насильника.

Также мы сообщали, что в Киеве задержали сексуального маньяка "в трениках", который бросался на женщин на Соломенке.