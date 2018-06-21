В Мариуполе объявили о подозрении двум мужчинам, которые вступили в драку с пограничниками в кафе.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Двоих охранников 1999 года рождения подозревают в совершении хулиганства - грубого нарушения общественного порядка с особой дерзостью, то есть преступления, предусмотренного ч . 2 ст. 296 УК Украины.



Досудебным расследованием установлено, что 17 июня, примерно в 22:25, подозреваемые находились на летней площадке кафе Red cups в ТРЦ Порт Сити, где, действуя умышленно вместе с несколькими другими лицами, устроили драку, в ходе которой нанесли телесные повреждения потерпевшим, которые являются военнослужащими ВСУ.

Напомним, что 18 июня в Государственной пограничной службе заявили, что их сотрудники пострадали в стычке в кафе Мариуполя после того, как попросили дать им меню на украинском языке. В ГПСУ заявили, что пограничники вели себя "абсолютно адекватно".

В кафе Мариуполя рассказали свою версию драки пограничников с охраной.