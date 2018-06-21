Демографическая зима близко. Папа Римский заявил, что Европе нельзя отказывать мигрантам
Папа Римский Франциск заявил, что популисты "создают психоз" вокруг вопроса об иммиграции.
Об этом он рассказал в интервью Reuters.
Франциск отметил, что стареющим обществам, таким как Европа, угрожает "большая демографическая зима" и им нужно больше иммигрантов.
"Я считаю, что нельзя отказывать людям, которые приезжают. Вы должны принимать их, помогать им, заботиться о них, сопровождать их, а потом посмотреть, где их разместить, но по всей Европе", - сказал он.
Папа Римский похвалил Италию и Грецию за их "смелость и щедрость" в вопросе приема мигрантов.
Ранее "Страна" сообщала, что США опередили Германию по числу мигрантов, которые просят убежища.
Также Трамп намерен сократить помощь странам, которые отправляют мигрантов в США.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!