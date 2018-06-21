Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения для Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской в виде содержания под стражей до 8 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда на странице в Facebook.

Фото: facebook.com

"Мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога продлена до 8 июля 2018 года включительно", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято в ходе судебного заседания 20 июня.

Напомним, правозащитница Ирина Ноздровская была найдена мертвой в Киевской области в местной реке 1 января, через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство. 8 января полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юристки Ноздровской. Им оказался Юрий Россошанский - отец Дмитрия Россошанского, которого обвиняли в совершении ДТП в результате которого погибла сеста Ирины Ноздровской.

Ранее "Страна" писала о том, что глава организации, где работала Ирина Ноздровская, хочет провести независимое расследование ее гибели.

Также мы сообщали, о заявлении Луценко, что на теле Ноздровской нашли ДНК Россошанского и другого человека.