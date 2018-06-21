Во Владимирском соборе столицы,21 июня, прощаются с умершим поэтом и политиком Иваном Драчом.

Там же идет отпевание покойного.

Об этом сообщает "112 Украина".

Попрощаться с Драчом пришли многие украинские политики, среди которых президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

Видео: youtube.com

Иван Драч умер 19 июня в Феофании после тяжелой болезни. По завещанию Драча его похоронят в родном селе Телиженцы, рядом с могилой его сына Максима.

Иван Федорович Драч - украинский политик, поэт, прозаик, драматург, критик времен советской эпохи. Родился 17 октября 1936 года, в селе Телиженцы, Украина.

Трижды избирался в Верховную Раду Украины. В 2006 году ему было присвоено звание Героя Украины - "за самоотверженное служение украинскому народу, воплощенное в поэтическом слове и отстаивании идеалов свободы и демократии".

Ранее "Страна" сообщала, что "москалям здесь будет комфортнее, чем в Москве". О какой Украине мечтал Иван Драч.

Также умер украинский политик и поэт Иван Драч.