Правительство США разработало новый план действий, призванный способствовать усилению защиты Земли от астероидов, которые могут представлять для нее опасность.

Специальная межведомственная рабочая группа, созданная ранее Национальным советом по космосу и технологиям при Белом доме, обнародовала 20-страничный документ по этому поводу. Об этом сообщает ТАСС.

Вероятность катастрофического столкновения какого-либо небесного тела с Землей очень низка. Об этом заявил Эрон Майлз, сотрудник управления Белого дома по вопросами науки и освоения космического пространства, представляя новую стратегию журналистам.

"К счастью, разрушительные события такого типа чрезвычайно редки", - сказал Майлз. Как он при этом отметил, сотрудники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вместе с коллегами из других американских ведомств и неправительственными экспертами "выявили более 95% всех астероидов, которые настолько велики, что способны вызвать глобальную катастрофу" в случае столкновения с нашей планетой.

"Ни один из обнаруженных астероидов не представляет угрозу в текущем столетии", - подчеркнул Майлз.

Рабочая группа отслеживает кометы и астероиды, которые проходят на считающемся близком расстоянии в пределах 48 млн км от Земли. Согласно данным участников группы, по состоянию на 18 июня таких объектов было 18 310. А тех, которые могут пролететь на потенциально опасном расстоянии, американские эксперты насчитали 1 885. Диаметр 57 из них составляет более 1 км.

"NASA уверено, что обнаружило и каталогизировало все находящиеся недалеко от Земли крупные астероиды, способные вызвать существенный урон в общемировом масштабе. Управление также определило, что они не находятся на курсе столкновения с Землей. Тем не менее существует шанс, что крупные кометы могут воздействовать на Землю, а сроки предупреждения о такой опасности будут равняться всего нескольким месяцам", - говорится в отчете.

В документе правительство США ставит пять "стратегических целей" вроде совершенствования технологий и методов обнаружения потенциально опасных астероидов и отражения такой угрозы, укрепления в этих целях международного сотрудничества, отработки вариантов действий на случай катастрофического столкновения небесных тел с Землей. Потенциальную опасность составители плана иллюстрируют прежде всего ссылками на падение Тунгусского метеорита в 1908 году и взрыв астероида в окрестностях Челябинска в 2013 году.

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