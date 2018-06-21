Фракция "Блок Петра Порошенко" поддержала кандидатуру Ирины Фриз на должность министра по делам ветеранов.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

Решение приняли единогласно сегодня, 21 июня, во время заседания фракции. Ирина Фриз - народный депутат от фракции БПП, глава подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета ВР по вопросам нацбезопасности, глава парламентской делегации в ПА НАТО.

Фото: solydarnist.org

Напомним, что министр соцполитики Андрей Рева заявил, что Министерство по делам ветеранов должно быть создано до 1 января 2019 года. По его словам, пока необходимо определится с функциями, которые будут возложены на данное министерство.

Как сообщала "Страна", ранее Кабмин отказался назначать Манько главой Госслужбы по вопросам ветеранов АТО.