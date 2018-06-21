Венгерский лоукостер Wizz Air начнет полеты из Киева в Лиссабон, Таллинн и Берлин.

Об этом сообщается в пресс-релизе Wizz Air.

Авиакомпания увеличит недельную частоту выполнения рейсов по семи популярным направлениям, добавив в общей сложности 24 полета в неделю.

"Размещение третьего борту Airbus A320 в Киеве позволит создать 100 рабочих мест", - заявили в компании.

Рейсы Киев-Лиссабон будут осуществляться по вторникам и субботам с 21 июня, Киев-Таллинн - по вторникам, четвергам и субботам с 21 июня, Киев-Берлин - ежедневно с 1 июля.

Рейсы Харьков-Катовице будут выполняться по средам и воскресеньям с 20 июня.

Ранее "Страна" сообщала, что Wizz Air запустил новый рейс из Харькова в Катовице.

Также из аэропорта в 100 км от Ужгорода Wizz Air запустит 7 новых направлений.