Заседание Оболонского суда, который слушает дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, перенесли на 22 июня. Причиной этого стала неявка свидетелей на допрос. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, передает "Украинская правда".

"Учитывая, что в настоящее время в очередной раз не обеспечили свидетелей защиты, объявляется перерыв до завтра, начало заседания в 10:00", - сказал судья.

Напомним, 5 июня Оболонский суд огласил, что планирует завершить допрос свидетелей стороны защиты по делу о госизмене Виктора Януковича 20 июля.

Ранее "Страна" писала о том, что экс-нардеп Андрей Артеменко готов свидетельствовать в суде по делу о госизмене Януковича.

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