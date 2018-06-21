Судья матча группового этапа ЧМ-2018 в России между Португалией и Марокко Марк Гейгер попросил футболку у португальского форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Об этом пишет Mirror.

"Я не в курсе, что за обычаи у этого рефери, но он был очень впечатлен Роналду. Я слышал от Пепе, что после первого тайма судья просил у Криштиану футболку. Серьезно? Но это же не цирк, а чемпионат мира", - заявил нападающий сборной Марокко и английского "Уотфорда" Нордин Амрабат.

Португальцы обыграли марроканцев со счетом 1:0.

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