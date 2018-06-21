В Евросоюзе решили объявить войну интернет - мемам
В комитете ЕС одобрили законопроект, который запретит сайтам размещать материалы, нарушающие авторское право.
Об этом пишет The Independent.
При этом отмечается, что статьи 11 и 13 законопроекта вызвали недовольство крупных интернет-компаний. В 11-й статье говорится, что они должны будут платить за использование фрагментов чужих работ.
Например, Google и Twitter часто размещают фрагмент статьи или другой работы до того, как пользователи кликнут на материал. По новым правилам, для использования этих фрагментов нужно будет получить разрешение.
Также, из-за 13-й статьи могут исчезнуть мемы, поскольку в них часто используются изображения известных людей или кадры из фильмов и телешоу.
Европейские сайты должны будут проверять все изображения, чтобы удостовериться, что они не нарушают авторское право.
Напомним, что неудачный бюст Роналду в Португалии стал мемом.
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