Груженый каустической содой КАМАЗ перевернулся на трассе Харьков - Симферополь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

"20 июня в 23:00 в службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе Харьков-Симферополь вблизи поселка Варваровка Синельниковского района", - говорится в сообщении спасателей.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что грузовой автомобиль (самосвал) ехал в Днепр.

"Машина была загружена мешками с каустической содой - химическим веществом, которое используется для изготовления моющих средств - общим весом 10 тонн. Вероятно не справившись с управлением, водитель автомобиля допустил опрокидывание транспортного средства на бок, в результате чего около четверти груза рассыпалось, произошел разлив дизельного топлива. Также автомобиль перекрыл собой одну полосу автодороги", - говорится в сообщении.

Фото: dp.dsns.gov.ua

В результате ДТП никто не пострадал.

К ликвидации последствий происшествия привлекли подъемный кран, который убрал с дороги перевернувшийся грузовик.

Владелец грузовика организовал работы по привлечению другого автомобиля и перегрузке груза.

"Подразделением ГСЧС смыто разлитое горюче-смазочное вещество с проезжей части. Движение автотранспорта на пути восстановлено в полном объеме. К оказанию помощи привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - уточнили спасатели.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.

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