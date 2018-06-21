Объем международных резервов Украины достаточен, чтобы справиться с выплатами по государственному долгу без внешнего финансирования.

Об этом глава Национального банка Яков Смолий заявил во время встречи с руководителями крупнейших банков, сообщает пресс-служба регулятора.

"Дальнейшее сотрудничество с МВФ является залогом доверия инвесторов и влияет на стоимость долгового капитала для Украины", - заявил Смолий.

По его словам, объем международных резервов Украины достаточен, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года и без внешнего финансирования, но дальнейшие перспективы экономического роста страны напрямую будут зависеть от прогресса в проведении структурных реформ.

Смолий подчеркнул важность проведения структурных реформ, в частности предусмотренных программой сотрудничества Украины с МВФ, и отметил, что дальнейшее продвижение в осуществлении этих реформ важно не только для сохранения макрофинансовой стабильности, но и для обеспечения долгосрочного экономического роста в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что в 2018 году Украина должна выплатить 325,5 млрд грн госдолга - Минфин.

Также Украине до 2022 года предстоит выплатить по госдолгу $24 миллиарда - отчет S&P.