В Словакии спецслужбы, совместно с Интерполом, задержали украинца, который находился в международном розыске и подозревается в терроризме.

Об этом сообщает портал Noviny.

Мужчина был задержан по просьбе украинского Интерпола. Около двух лет он проживал в Кошице по поддельным документам.

Задержанный фигурирует в расследовании, как Владимир Г. Он подозревается в нападениях на украинских силовиков, причинении умышленного вреда здоровью, угрозах убийством, незаконном удержании заложников, бандитизме, терроризме, нападении на должностных лиц и других преступлениях.

Также задержанный украинец мог поставлять оружие незаконным вооруженным формированиям.

В Словакии мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас рассматривается вопрос его экстрадиция в Украину.

Напомним, что под Черниговом командир роты продавал гранатометы из зоны АТО.

Как сообщала "Страна", подозреваемых в торговле оружием бойцов "Айдара" пытаются взять на поруки нардепы.