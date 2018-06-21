В Словакии задержали украинца, котрый торговал оружием и подозревается в терроризме
В Словакии спецслужбы, совместно с Интерполом, задержали украинца, который находился в международном розыске и подозревается в терроризме.
Об этом сообщает портал Noviny.
Мужчина был задержан по просьбе украинского Интерпола. Около двух лет он проживал в Кошице по поддельным документам.
Задержанный фигурирует в расследовании, как Владимир Г. Он подозревается в нападениях на украинских силовиков, причинении умышленного вреда здоровью, угрозах убийством, незаконном удержании заложников, бандитизме, терроризме, нападении на должностных лиц и других преступлениях.
Также задержанный украинец мог поставлять оружие незаконным вооруженным формированиям.
В Словакии мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас рассматривается вопрос его экстрадиция в Украину.
Напомним, что под Черниговом командир роты продавал гранатометы из зоны АТО.
Как сообщала "Страна", подозреваемых в торговле оружием бойцов "Айдара" пытаются взять на поруки нардепы.