Кабинет министров Украины расширил полномочия полицейских по контролю над таможенниками для борьбы с контрабандной продукцией.

Об этом идет речь в постановлении №479 от 20 июня, которое опубликовано в "Урядовом курьере" сегодня, 21 июня и уже вступило в силу.

"Полицейские имеют право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и в других местах таможенной территории Украины, в которых органы Государственной фискальной службы осуществляют таможенные формальности, с целью выявления фактов нарушения таможенных правил", - указано в документе.

Согласно ему, полицейские и служебные лица МВД также получили право доступа к автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006".

Кроме того, Министерство внутренних дел совместно с Министерством финансов и Государственной фискальной службой обязали ежемесячно с 1 сентября 2018 года будет подавать отчеты о результатах реализации экспериментального проекта.

Постановлением срок эксперимента установлен до конца текущего года.

Как сообщалось, на прошедшем 20 июня заседании Кабмин поддержал план действий по усиленной борьбе с контрабандой, а премьер пообещал разрушить "серые" схемы на таможне и жестоко наказывать нарушителей.

До настоящего времени основной контроль над соблюдением законности на таможне осуществляла Служба безопасности.

Ранее "Страна" сообщала, что словацкие таможенники заявили, что украинские пограничники пропустили грузинского дипломата с контрабандой.

Также СБУ задержала на систематических взятках группу львовских таможенников.