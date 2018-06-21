Вчера ночью, 20 июня, на Житомирской трассе под Киевом произошел пожар на АЗС БРСМ из-за водителя, который решил обслужить себя самостоятельно.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил основатель dtp.kiev.ua Влад Антонов.

"На АЗС БРСМ-Нафта (что находится на трассе Киев - Житомир) в 23:46 (на АЗС проходила пересменка) водитель решил обслужить себя сам, вставил пистолет в горловину топливного бака, после чего забыл вытащить пистолет и начал движение в сторону выезда с АЗС, в результате чего топливораздаточная колонка была сорвана с крепежей, упала и началась утечка газа", - написал Антонов.

Затем произошло возгорание, после которого загорелось оборудование.

"Благодаря установленной противопожарной системе, огонь был потушен в течении 11 минут", - отметил он.

Виновник скрылся с места происшествия. На месте ЧП работала полиция.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК (уничтожение и повреждение чужого имущества общественно опасным способом).

Антонов также опубликовал видео происшествия.

Фото: facebook.com

Видео: youtube.com

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