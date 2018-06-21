В Кирилловке местные жители спасли в Азовском море 9-летнюю девочку, которая пошла с отцом купаться, но в воде мужчина умер, а ребенок остался вместе с ним.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Запорожской области.

19 июня около 19.00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в поселке Кирилловка (Запорожская область) на Федотовой косе, в районе базы отдыха "Троя" произошел несчастный случай в море с туристами из Харькова.

Как стало известно спасателям, на пляже одна из отдыхающих обратилась к предпринимателю по прокату гидроциклов с просьбой проверить не нужна ли помощь мужчине и ребенку, которые пошли в море плавать на матраце, но долго не возвращаются, а их матрац прибило к берегу

Сотрудник проката на гидроцикле выехал в море и в 50-метрах от берега обнаружил 9 летнюю девочку, которая находилась на отмели, держась за своего отца, который не подавал признаков жизни.

"Ребенок не пострадал и был доставлен на берег. Мужчину спасти не удалось. По предварительным данным, 39-летний отец и его 9-летняя дочь - жители г.Харьков" - сообщили в ГУ ГСЧС региона.

Тело мужчины было передано сотрудникам Нацполиции для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину его смерти.

Ведется расследование.

Ранее "Страна" сообщала, что украинский турист на Кипре скончался после купания в море.

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