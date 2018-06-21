Британское правительство обеспокоено тем, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может пройти до саммита НАТО, который состоится 11-12 июля.

Об этом пишет The Times, ссылаясь на источники в британском правительстве.

Собеседники издания утверждают, что Лондону удобнее, чтобы встреча прошла после визита Трампа в Британию. По данным СМИ, однодневный визит президента США в Великобританию состоится 13 июля.

"Пока непонятно, будет ли эта встреча до или после саммита и визита в Британию. Очевидно, что после было бы для нас лучше", - сказал один из источников в британском правительстве.

Второй добавил, что возможный диалог Трампа и Путина до саммита НАТО вызовет "тревогу и смятение".

Скорее всего местом встречи президентов США и России будет выбрана Вена, поскольку там находится штаб-квартира ОБСЕ, членами которой являются обе страны.

Вашингтон рассматривает два варианта встречи Трампа и Путина: либо до брюссельского саммита НАТО 11-12 июля, или после визита Трампа в Великобританию.

Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может состояться уже менее, чем через месяц - 11-12 июля.

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