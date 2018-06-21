Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе заявил, что если Грузию не примут в НАТО, то страна может исчезнуть.

Об этом сообщает DW.

Кикабидзе заявил, что всю обиду за развал Советского союза президент России Владимир Путин решил выместить на Грузии.

"Еще большие неприятности у нас впереди, такое у меня ощущение. Как будто нас кто-то проклял, и чем это кончится - неизвестно. Если нас вовремя не примут в это НАТО, Грузия может исчезнуть", - сказал Кикабидзе.

Он добавил, что когда распался СССР, то он очень обрадовался.

"Даже стол накрыл. Ребята сидели, гуляли и очень сильно напились тогда, я помню. Такие необычные истории рассказывали, все связанные с этим событием. Наверное, если бы он не распался, они в жизни бы рта не открыли. Это, конечно, был шок, но мы уже чувствовали, что это должно произойти. Но все равно, когда ты в этом котле варишься всю жизнь с детства, представить трудно, что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах. Но Россия опять к этому идет, по-моему", - рассказал актер в интервью.

Напомним, что Грузия надеется вступить в НАТО в 2021 году.

Как сообщала "Страна", Волкер заявил, что Украина не готова к членству в НАТО.