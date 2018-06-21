Вчера, 20 июня, в УЕФА прошла жеребьевка предварительных раундов Лиги Европы сезона 2018/2019. Наш ФК "Мариуполь" во втором квалификационном раунде Лиги Европы встретится со шведским "Юргорденом".

Как передает Террикон, клуб из Стокгольма - бронзовый призер чемпионата Швеции-2017 (турнир проводится по системе "весна-осень"). В нынешнем сезоне идет на четвертой позиции, отставая от лидирующего "Хаммарбю" на 6 очков.

Отметим, что "приазовцы" начнут свою еврокубковую кампанию в Скандинавии - матч в Стокгольме намечен на 26 июля. Что касается ответной игры, то она состоится 2 августа.

В "Мариуполе" надеются, что им удастся отстоять право проводить поединки квалификации Лиги Европы на родном стадионе имени В.С. Бойко. В противном случае будут рассмотрены спортивные арены в соседних регионах - речь идет о Днепре, Запорожье и Одессе.

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