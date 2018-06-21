По данным спецслужб ФРГ, российские хакеры пытались внедриться в интернет-сети немецких энергопоставщиков.

Как сообщает DW, об этом заявил глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен в интервью газетам медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По его словам, ответственность за недавнюю масштабную кибератаку на немецкие электросети и энергетические компании лежит на России.

"Почерк преступников - на самом деле лишь один из индикаторов, указывающих на то, что атаку могли контролировать из России", - отметил Ханс-Георг Масен.

При этом он не стал раскрывать детали расследования.

Напомним, что китайские хакеры взломали компьютерную сеть подрядчика американских Военно-морских сил.

Как сообщала "Страна", контрразведка США посоветовала не брать телефоны и ноутбуки на ЧМ-2018 в России из-за хакеров.