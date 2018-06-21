Министр обороны Степан Полторак заявил, что считает целесообразным направить ожидаемые поступления в госбюджет Украины от борьбы с контрабандой на усиление системы ПВО.

Об этом сообщает "Интерфакс - Украина".

В ходе обсуждения плана борьбы с контрабандой на 2018 год на заседании Кабмина глава Минобороны отметил возможность использования ожидаемых в бюджете до конца года средств на потребности укрепления обороноспособности.

Согласно озвученным главой МВД Арсеном Аваковым оценкам, от борьбы с контрабандой государству должно поступить порядка $4 млрд.

"Например, этих $4 млрд хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией", - сказал Степан Полторак.

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