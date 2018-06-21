Акции General Electric (GE) будут исключены из фондового индекса Dow Jones Industrial Average.

Об этом сообщает Reuters.

GE была последней компанией, находившейся в DJ с момента его создания в 1896 году. Она была компонентом индекса практически все время за исключением небольшого периода в начале ХХ века. Изначально в индексе было 12 промышленных компаний, в 1928 г. их число увеличилось до 30.

В 2000 году капитализация GE достигла рекордных $594 млрд. Компания находилась на вершине несколько лет, пока ее не сменила Exxon Mobil, стоимость которой росла благодаря начавшемуся буму на сырьевых рынках.

За последний год капитализация GE сократилась на 55%, или более чем на $100 млрд, тогда как индекс Dow Jones вырос на 15,1%. Сейчас GE стоит $114,65 млрд, являясь самой дешевой компанией в индексе.

Вместо GE в индекс будет включена аптечная сеть Walgreens Boots Alliance с капитализацией $64 млрд. Дэвид Блитцер, председатель индексного комитета S&P Dow Jones Indices, заявил, что в результате индекс станет лучше представлять секторы потребления и здравоохранения экономики США.

В DJIA веса компаний определяются по цене их акций, а не рыночной капитализации. С ценой акции $12,95 вес GE составлял менее 0,5 процентного пункта. Цена акции Walgreens Boots Alliance выше ($64,61), поэтому ее вес в индексе будет существенно больше.

Перекомпоновка индекса произойдет перед началом торгов 26 июня.

Напомним, что продажа Украине тепловозов по завышенной цене не спасла General Electric от рекордного падения акций.

Как сообщала "Страна", "Укрэксимбанк" назвал заоблачную стоимость локомотивов General Electric, которые купят для "Укрзализныци".