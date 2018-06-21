Председатель СНБО Александр Турчинов не смог остаться в стороне от скандала со своей женой, Анной, которую обвинили в гомофобии и публично выступил в ее защиту.

Об этом Александр Турчинов написал в своем Facebook.

"Меня удивляет когда те, кто называют себя правозащитниками безапелляционно выступают против свободы слова, против права на собственную позицию и мнение, отличное от их предубеждений.

Отношение моей жены Анны Турчиновой к семейным ценностям и защиты от нравственной деформации школьной программы - проявление ее христианской, гражданской и профессиональной позиции. Эта позиция полностью соответствует Закону Божьему и Конституции Украины.

Попытки защитников ЛГБТ сообщества навешивать на мою жену ярлыки, и требования уволить ее с работы является свидетельством их ангажированности, агрессивности и правовой ограниченности. Люблю и поддерживаю свою жену", - написал Александр Турчинов.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что жена Турчинова заявила, что ЛГБТ не размножаются, поэтому им нужна новая кровь и плоть.