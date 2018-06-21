Супруга президента США Мелания Трамп обратилась в Секретную службу после записи актера Питера Фонды, которую он оставил в Twitter, возмущенный политикой разлучения нелегальных мигрантов с детьми.

Об этом сообщает The Hill.

Актер призвал "вырвать Бэррона Трампа из материнских рук" и поместить в "клетку с педофилами". Также он назвал президента США "сволочью".

Фото: twitter.com

"Этот твит был психопатическим и безответственным", - заявила директор по связям первой леди Стефани Гришем.

Актер удалил запись и извинился.

"Я написал в Twitter кое-то очень неуместное и пошлое в отношении президента и его семьи в ответ на невыносимые сюжеты, которые я видел по телевидению", - заявил актер и добавил, что, как и любой американец, обеспокоен по поводу ситуации с детьми, разлученными со своими семьями на границе США.

Напомним, что 4 июня Мелания Трамп вышла на публику впервые за месяц после операции на почках.

Как сообщала "Страна", в США в честь Мелании Трамп вывели сорт орхидей и признали его лучшим.