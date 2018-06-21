В селе Деребчин Винницкой области бешеный барсук укусил человека и напал на домашних животных.

Об этом сообщает ТСН.

На жительницу села Надежду Чубанову барсук напал на пастбище.

"Оно килограммов 30. За ноги начал кусать, я потом руками его оттаскивала. Я побороться с ним не могла. Шея такая грубая, думаю, может, я его задушу. Грубая такая шея и не получается ничего", - рассказала пострадавшая.

В следующий раз от укуса животного пострадала собака, коровы и коза.

Барсука в итоге закололи вилами, отправили его в Винницу на экспертизу, и тогда подтвердилось, что он болен бешенством.

В селе введен карантин, ветеринары прививают против бешенства всех домашних животных, потому что неизвестно, миновала ли уже опасность.

"Барсук, или он один, или их было два – это не понятно. Потому что в первом случае барсук убежал, нанес укусы, во втором барсук был забит. Поэтому никто гарантии не даст", - объясняют ветеринары.

Напомним, что ранее укус кота отправил в больницу спасателя, который снимал животное с дерева.

Как сообщала "Страна", под Харьковом рычащая лиса искусала местного жителя во дворе его дома.