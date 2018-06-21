В субботу, 23 июня, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова планирует посетить в СИЗО главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого в Украине арестовали по обвинению в госизмене.

Об этом сообщает "Громадське".

Татьяна Москалькова написала письмо украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой.

"В рамках договоренности о соблюдении принципа паритета планирую посетить 23 июня 2018 гражданина РФ Вышинского Кирилла Валерьевича, 1967 года рождения, содержится в СИЗО города Херсона", - гоорится в письме.

Также Москалькова выразила благодарность "за намерение принять меры для его переведения из Херсона в Киев".

В мае украинские власти начали уголовное преследование Кирилла Вышинского. Его задержали возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке "ДНР" и "ЛНР". Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд постановил поместить его на 60 дней под стражу без определения залога.

Напомним, что ранее омбудсмен Денисова заявила о срыве договоренностей по посещению Сенцова и Вышинского.

Как сообщала "Страна", защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский отказался от украинского гражданства и обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину.