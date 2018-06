Знаменитый неудачный бюст улыбающегося Криштиану Роналду в аэропорту португальского острова Мадейра заменили на новый по инициативе семьи футболиста.

Об этом сообщает ВВС.

Власти португальского острова, где родился Роналду, переименовали в его честь местный аэропорт и распорядились установить там его бронзовую скульптуру. Первый бюст был представлен 29 марта 2017 года. Работу скульптора Мануэля Сантоша называли отвратительной, ужасающей и невероятно смешной.

Несмотря на то, что скульптор Сантош уже создал другой бюст, более похожий на футболиста, в аэропорту установили скульпутуру другого автора, чье имя неизвестно.

Фото: bbc.com

Как пишет Еsquire, неудачная скульптура успела превратилась в мем. Многим и правда полюбился неудачный бюст. Поклонники футболиста даже создали петицию, в которой требуют вернуть скульптуру Сантоша.

If Ronaldo really looked like his statue #Ronaldo #ronaldostatue #hilarious #funny #funnyvideo pic.twitter.com/59C9qbndMf