Дональд Трамп подписал указ, прекращающий скандальную практику разлучения семей нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает Reuters.

Выступая на мероприятии в Овальном кабинете Белого дома, где был подписан указ, президент США сказал, что подписание указа поможет тому чтобы семьи оставались вместе, но в то же время он позволит обеспечить безопасность на границе, которая будет такой же, если не более жесткой, чем прежде.

"Мне не нравилось видеть или чувствовать, что семьи разделяют", - добавил Трамп.

Сейчас у Минюста США есть законные полномочия задерживать семьи на срок до 20 дней. "Мы хотим убедить судью изменить это, чтобы увеличить срок совместного пребывания семей",- заявил глава ведомства Джефф Сешенс.

Подписание нового указа одобрила Мексика.

Ранее парламент Мексики предложил правительству страны разорвать дипломатические отношения с США из-за миграционной политики Белого Дома.

За шесть недель в апреле и мае с родителями, пытавшимися нелегально попасть в США, было разлучено около 2 тыс. детей. Практика разлучения семей вызвала недовольство целого ряда стран.

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп раскритиковал политику канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении беженцев.