Трамп запретил разделять нелегальных мигрантов с детьми
Дональд Трамп подписал указ, прекращающий скандальную практику разлучения семей нелегальных мигрантов.
Об этом сообщает Reuters.
Выступая на мероприятии в Овальном кабинете Белого дома, где был подписан указ, президент США сказал, что подписание указа поможет тому чтобы семьи оставались вместе, но в то же время он позволит обеспечить безопасность на границе, которая будет такой же, если не более жесткой, чем прежде.
"Мне не нравилось видеть или чувствовать, что семьи разделяют", - добавил Трамп.
Сейчас у Минюста США есть законные полномочия задерживать семьи на срок до 20 дней. "Мы хотим убедить судью изменить это, чтобы увеличить срок совместного пребывания семей",- заявил глава ведомства Джефф Сешенс.
Подписание нового указа одобрила Мексика.
Ранее парламент Мексики предложил правительству страны разорвать дипломатические отношения с США из-за миграционной политики Белого Дома.
За шесть недель в апреле и мае с родителями, пытавшимися нелегально попасть в США, было разлучено около 2 тыс. детей. Практика разлучения семей вызвала недовольство целого ряда стран.
Как сообщала "Страна", Дональд Трамп раскритиковал политику канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении беженцев.