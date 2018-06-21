В четверг, 21 июня, синоптики обещают дожди на западе страны В остальных регионах без осадков. Днем от +27 до +34.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе днем +27…+31. Гроза.

На севере днем +27…+31.

В центре днем воздух прогреется до +28…+31.

На востоке днем +29…+34.

На юге днем также +29…+34.

В Киеве 21 июня дневная температура составит +29…+31. Без осадков.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 18 по 25 июня.

Как сообщала "Страна", синоптик рассказала, когда в Киев придет похолодание.

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