В Центре противодействия коррупции заявили, что Павел Жебривский назначен на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по квоте президента с нарушением закона.

Об этом сообщает пресс-служба ЦПК.

Статья 26 закона "О Национальном антикоррупционном бюро" "четко определяет, что аудитор НАБУ должен иметь опыт работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях. Павел Жебривский, согласно его официальной биографии, такого опыта работы за границей или в международных организациях не имеет".

Как заявила юрист ЦПК Елена Щербан, "назначение аудитора НАБУ с нарушением закона может быть обжаловано в суде. Именно поэтому, если информация о наличии у него заграничного или международного опыта не будет подтверждена документами, мы пойдем с коллективным иском от антикоррупционных общественных организаций в суд".

На официальном сайте организации сообщается, что Жербивский - давний соратник Петра Порошенко. В начале 2000-х годов Павел Жебривский стал первым заместителем нынешнего Президента в партии "Солидарность". Очевидно, именно это обстоятельство позволило ему в апреле 2005 года возглавить Житомирскую областную государственную администрацию, а в 2015 году стать руководителем управления Генпрокуратуры.

Впоследствии, Павел Жебривский в комментарии журналисту вспомнил, что он был представителем парламентской делегации в ОБСЕ. Однако быть делегатом украинского парламента в ОБСЕ - значит работать народным депутатом и представлять парламент, но не иметь опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры или суда в международной организации, как того требует закон.

19 июня президент Украины Петр Порошенко назначил экс-председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Жебривского на должность аудитора НАБУ.

Перед этим, 13 июня, Порошенко уволил Жебривского с должности председателя Донецкой ВГА, которую тот занимал с 11 июня 2015 года, и наградил орденом князя Ярослава Мудрого.

"Страна" разбиралась, зачем Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ. Именно аудиторы имеют право рекомендовать уволить директора Бюро. А дальше - вопрос политической воли руководства страны.

Напомним, что НАБУ "копает" под сына экс-зампреда СБУ Артюхова по делу майора Карамушки.