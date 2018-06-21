США приветствовали принятие в Украине закона о Высшем антикоррупционном суде. Одновременно в Вашингтоне напомнили о необходимости "дополнительных шагов" украинского руководства с целью повышения эффективности борьбы с коррупцией.

Об этом говорится в официальном заявлении Госдепа США, распространенном в среду, 20 июня, передает собственный корреспондент Укринформ.

"Соединенные Штаты высоко оценивают утверждение в Украине закона о создании независимого Антикоррупционного суда", - отмечается в документе.

В этой связи официальный Вашингтон выразил удовлетворение, что этот "важный законопроект" был принят с широкой поддержкой в Верховной Раде. "Украина сделала важный шаг в направлении достижения европейского будущего, которого требовали люди во время Революции Достоинства", - подчеркнули в Государственном департаменте.

Кроме того, американская сторона поддержала заявление директора МВФ Кристин Лагард по этому поводу.

"Она и президент Порошенко согласились, что Верховная Рада должна быстро внести поправки в закон, чтобы этот суд мог слушать все дела, которые подпадают под его юрисдикцию, в том числе текущие коррупционные дела, а также принять дополнительное законодательство для официального начала работы суда", - отметили в американском ведомстве.

Эти меры обеспечат возможность для Антикоррупционного суда "преодолеть коррупцию, которая угрожает национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию Украины", отметили в Госдепартаменте США.

Закон "О Высшем антикоррупционном суде" парламент принял 7 июня и 14 июня он вступил в силу.

19 июня Рада трижды провалила рейтинговое голосование за законопроект №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда", который Порошенко внес как неотложный. Цель документа - выполнение требований Конституции, законов "О Высшем антикоррупционном суде" и "О судоустройстве и статусе судей" для начала деятельности Высшего антикоррупционного суда.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что все дела относительно коррупционных преступлений, в том числе и те, которые находятся в других судах, должны быть переданы в новосозданный Антикоррупционный суд. По его словам, эта норма была предусмотрена в том варианте законопроекта о Высшем антикоррупционном суде, который был внесен им в парламент 22 декабря 2017 года.

В принятом ВР 7 июня законе предусматривается, что дела по коррупционным правонарушениям, которые уже рассматриваются или переданы в другие суды, в антикоррупционный суд не будут передаваться.

"Страна" разбиралась, почему украинские власти не спешат выполнять требования МВФ. Петр Порошенко опубликовал свою авторскую колонку в американской газете "Вашингтон пост" под названием "Моя цель – победить коррупцию".

Напомним, что директор МВФ призвала откорректировать закон об Антикоррупционном суде и напомнила о ценах на газ.