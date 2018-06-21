В Мексике грозит разрывом отношений с США из-за миграционной политики Трампа
Конгресс (парламент) Мексики предложил правительству страны разорвать дипломатические отношения с США из-за миграционной политики Белого Дома.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы просим правительство республики выйти из любых схем сотрудничества с США в части миграции, борьбы с терроризмом и организованной транснациональной преступностью, пока президент Дональд Трамп не будет вести себя с уважением, которого заслуживают мигранты", - говорится в заявлении парламента Мексики.
Также парламентарии намерены просить помощи международного сообщества для защиты прав детей-мигрантов.
Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ, прекращающий практику разделения детей мигрантов с семьями.
Как сообщала "Страна", Дональд Трамп раскритиковал политику канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении беженцев, предупреждая, что жители Германии "обернутся против" ее руководства.
Отметим, что в США выгнали из мексиканского ресторана министра внутренней безопасности.