Один из болельщиков футбольной сборной Мексики не смог приехать на ЧМ-2018 в Россию. На международный турнир его не отпустила супруга.

Друзья вырезали картонное изображение футбольного фаната из Мексики в футболке с надписью "Моя старуха меня не отпустила" и взяли его с собой на Мундиаль.

Фотографии с картонным фанатом опубликовал Facebook-пользователь Ingue Su Matrushka.

Фото: facebook.com/IngueSuMatrushka

Как сообщала "Страна", в Москве без вести пропал болельщик из Мексики. В тот день он встречался с россиянкой, которая представилась Алитой.

Отметим, что капитан сборной Мексики не получит приз лучшему игроку из-за санкций США. Футболист попал под санкции из-за предполагаемой причастности к деятельности наркокартеля.