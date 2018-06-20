"Не пустила жена". Один из болельщиков сборной Мексики оказался на ЧМ-2018 в картонном виде
Один из болельщиков футбольной сборной Мексики не смог приехать на ЧМ-2018 в Россию. На международный турнир его не отпустила супруга.
Друзья вырезали картонное изображение футбольного фаната из Мексики в футболке с надписью "Моя старуха меня не отпустила" и взяли его с собой на Мундиаль.
Фотографии с картонным фанатом опубликовал Facebook-пользователь Ingue Su Matrushka.
Фото: facebook.com/IngueSuMatrushka
Как сообщала "Страна", в Москве без вести пропал болельщик из Мексики. В тот день он встречался с россиянкой, которая представилась Алитой.
Отметим, что капитан сборной Мексики не получит приз лучшему игроку из-за санкций США. Футболист попал под санкции из-за предполагаемой причастности к деятельности наркокартеля.
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