В метро Киева один из пассажиров провез лису. Он держал ее на руках. На животное была надета шлея с поводком.

"Что только не встретишь в метро. На самом деле, страшно очень", - говорится в подписи под фото Максима Тринеева в Facebook.

"Хвост длиной в тело и почти лысый. Линяет, наверное", – предположил автор снимка.

Фото: facebook.com/mtrineyev

Как сообщала "Страна", в городе Чугуев в Харьковско области бешеная лиса забежала в частный двор и напала на мужчину. Пострадавший говорит, что перед нападением лиса издавала странные звуки.

Отметим, что в Британии добрый лабрадор "усыновил" диких утят-сирот. Его хозяин рассказал, что беспокоился о жизни утят, ведь за ними некому было ухаживать.