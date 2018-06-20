В среду, 20 июня сборная Испании минимально обыграла команду Ирана во втором туре ЧМ-2018. Поединок группы "В", как и матч Португалия - Марокко, завершился со счетом 1:0.

Единственный гол на 54-й минуте курьезно забил Коста. Он получил пас от Иньесты, но иранский защитник Рэзаэян сумел выбить мяч. Однако, круглый полетел прямо в ногу испанцу, от которой затем залетел в ворота.

На 62-й минуте мяч оказался в испанских воротах, однако арбитр отменил гол из-за офсайда.

За игрой сборных наблюдали президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, министр культуры и спорта Испании Хосе Гирао Кабрера и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Таким образом Испания набрала 4 очка и вместе с Португалией возглавила группу В, где вся борьба за место в плей-офф еще впереди.

Как сообщала "Страна", Уругвай обыграл Саудовскую Аравию и вышел в плей-офф ЧМ-2018. Единственный гол на 23-й минуте открыл нападающий "Барселоны" Луис Суарес.

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