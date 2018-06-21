Мать троих детей в Хмельницкой области пыталась продать двух старших за 35 тысяч долларов.

Правоохранители узнали, что 27-летняя женщина подыскивает покупателя для продажи 5-летней девочки и 7-летнего мальчика, передает пресс-служба Нацполиции.

Полиция задержала фигурантку во время получения средств за собственных детей. Оперативники установили, что всего у женщины трое детей, она ведет асоциальный образ жизни. Злоумышленница также призналась, что и младшего она планировала продать через полгода, когда тот подрастет.

В связи с этим социальными органами было принято решение о лишении ее родительских прав.

Фото: npu.gov.ua

"Однако злоумышленница, чтобы опередить органы опеки, решила продать детей за 35 тысяч долларов США. Также фигурантка призналась, что третьего ребенка, младшего, она планировала продать через полгода, когда тот немного подрастет", - говорится в сообщении. Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей. Малолетние дети переданы полицейскими подразделения по делам детей для дальнейшего помещения в детский приют.

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