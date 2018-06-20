В Винницкой области молния убила пастуха во время дождя в поле. Мужчина пас скот в поле и от удара скончался на месте.

Он вместе с женой и тестем пас стадо за селом, когда неожиданно начался ливень с градом и грозой. Об этом сообщает ТСН.

Спрятаться пастухам в чистом поле было негде, а домой они не побежали, поскольку боялись оставить скот.

Одна из молний попала 48-летнему мужчине прямо в голову – он скончался на месте.

Действия перед грозой и во время ее должны быть следующими:

не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы, позаботиться, чтобы в помещении не было сквозняка, который может привлечь шарообразную молнию, подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей;

не топить печь, поскольку дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность;

радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельской местности)

при поиске укрытия отдайте предпочтение жилому дому или иной постройке, защищенной молниеотводом;

радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельской местности) при поиске укрытия отдайте предпочтение жилому дому или иной постройке, защищенной молниеотводом; если имеете при себе мобильный телефон, не забудьте немедленно выключить;

не находитесь на возвышениях и открытых незащищенных местах, вблизи металлических или сетчатых ограждений, заземления молниеотвода;

не находитесь на возвышениях и открытых незащищенных местах, вблизи металлических или сетчатых ограждений, заземления молниеотвода; на открытом пространстве лучше присесть в сухую яму или траншею. Тело должно иметь меньше точек соприкосновения с землей, нельзя ложиться на землю, тем самым увеличивается площадь поражения разрядом;

если гроза застала вас в лесу, необходимо укрыться на участке с низкорослыми деревьями. Нельзя прятаться под высокими деревьями, особенно соснами, дубами, тополями;

во время грозы нельзя находиться на воде и у воды - купаться, ловить рыбу,

необходимо подальше отойти от берега;

во время грозы нельзя находиться на воде и у воды - купаться, ловить рыбу, необходимо подальше отойти от берега; во время грозы не занимайтесь спортом на открытом воздухе, не бегайте, поскольку считается, что пот и быстрое движение "притягивает" молнию;

если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от них;

если гроза застала вас в автомобиле, не нужно его покидать, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну, двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется;

если у вас возникнет шарообразная молния, по возможности сохраняйте спокойствие и не двигайтесь, не нужно приближаться к ней, касаться ее чем-нибудь, так как может произойти взрыв, не следует бежать от нее;

если у вас возникнет шарообразная молния, по возможности сохраняйте спокойствие и не двигайтесь, не нужно приближаться к ней, касаться ее чем-нибудь, так как может произойти взрыв, не следует бежать от нее; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

не находиться вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Видео: youtube.com/ТСН

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