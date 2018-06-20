Авианосцы ВМФ США не могут противостоять российской системе противовоздушной обороны (ПРО) в Балтийском море в случае военного конфликта.

Такое мнение привел во вторник американский журнал The National Interest.

"Авианосцы класса Nimitz и Ford слишком велики и уязвимы, чтобы действовать в ограниченном пространстве Балтийского моря. Кроме того, российские противокорабельные ракеты наземного и морского базирования представляют реальную угрозу для авианосцев", - говорится в публикации.

Как указывает журнал, российский противокорабельный ракетный комплекс "Оникс" способен "эффективно поразить любой корабль в Балтийском море от Калининграда до шведского побережья".

В издании отметили российские подводные лодки и надводные корабли, оснащенные "выдающимся антикорабельным оружием", а также российские ракетные комплексы "Бастион" и С-400, "способные бросить вызов любым американским военным силам в случае военного конфликта".

Как сообщала "Страна", британцы отправили в Ла-Манш фрегат для сопровождения российских боевых кораблей.

В конце декабря министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил о готовности защищать территориальные воды страны, а также о том, что он не намерен "мириться с любой агрессией".

Напомним видео с последствиями аварии на крупнейшем и новейшем британском авианосце.