Депутаты Сумского городского совета поддержали инициативу вывешивать на административных зданиях красно-черный флаг ОУН - УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия) во время проведения официальных мероприятий.

"Отдавая дань героям различных этапов национально-освободительной борьбы за независимость Украины, Сумской городской совет решил установить, что в памятные дни на зданиях коммунальной собственности, в которых размещаются исполнительные органы, учреждения и организации Сумского городского совета, одновременно с размещением государственного флага Украины размещается боевой красно-черный флаг ", - приводит в среду текст решений Укринформ.

По данным агентства, решение инициативу поддержали четыре фракции горсовета, всего 24 депутата. Против выступили только представители фракции "Оппозиционный блок".

Как сообщала Страна, ранее у ратуши Львова подняли красно-черный флаг, чтобы отметить День героев. Фото

Мы писали, что депутаты Винницкого облсовета не согласились поднимать флаг ОУН на праздники.

А в Борисполе на главной площади подняли красно-черный флаг УПА.