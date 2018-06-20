В 2017 году 35 входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) индустриально развитых стран, приняли меньше беженцев, чем в предыдущие годы.

Об этом говорится в Международном миграционном обзоре-2018, представленном ОЭСР в среду, 20 июня, в Париже и Берлине, передает DW.

Первое место по количеству просьб о предоставлении убежища заняли США (330 000 человек). В Германии, которая стала лидером по этому показателю в 2015 году, количество просителей убежища сократилась на 73% и составило 198 000 человек.

Несмотря на сокращение количества новых беженцев, их наплыв может оказать в ближайшие годы негативное влияние на рынок труда в таких странах, как Швеция, Германия и Австрия, говорится в представленном обзоре. Так, в Германии уровень безработицы к 2020 году может возрасти до шести процентов. В случае наплыва мигрантов-рабочих из стран Восточной Европы уровень безработицы может оказаться значительно выше.

На рынке труда беженцы и большинство других мигрантов составляют конкуренцию прежде всего молодым местным жителям с низким уровнем образования. В рекомендациях ОЭСР говорится в связи с этим о необходимости не только осуществлять действенную интеграционную политику, но и усилить поддержку группы местного населения, которой грозит безработица из-за наплыва мигрантов.

По сравнению с 2016 годом количество новоприбывших искателей убежища сократилось на пять процентов.

Как сообщала "Страна", Порошенко попросил Европу больше не давать убежища беглым олигархам из Украины.

"Как и их союзники в некоторых странах Европы, популисты Украины громко используют риторику борьбы с коррупцией, не будучи заинтересованными в решении этой проблемы. В конечном итоге, олигархи, которые живут в роскошной ссылке в Западной Европе, первыми смогут столкнуться с антикоррупционным судом", - заметил Порошенко.

Напомним, сколько украинцев, попросили убежища в Беларуси в этом году.