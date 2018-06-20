В Службу спасения города Киева 20 июня в 17:20 поступило сообщение, что на реке Днепр на Почтовой площади возле церкви Николая Чудотворца на воде находятся два человека. Об этом сообщат telegram канал Киев Оперативный.

На место происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения Гос ЧС Украины. Прибыв на место происшествия спасатели установили, что два человека находятся в воде на расстоянии 10 метров от берега. Спасатели с помощью водолазного снаряжения спасли их и передали работникам медицинской службы.

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua/

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