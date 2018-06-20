Бразильские болельщики на чемпионате мира по футболу в России учат местных жительниц "крепким словам" на португальском, записывают с ними видео и выкладывают в социальные сети.

На ролике видно, как двое мужчин учат трех молодых женщин произносить на португальском языке непристойную фразу, значение которой девушки не понимают.

Все видео с оскорблениями в социальных сетях оперативно удаляются модераторами. Об этом сообщает Globo.

Личность одного из мужчин, участвовавших в съемке, была установлена за несколько часов. Речь идет о жителе Сан-Паулу Фелипе Уилсоне, сотруднике южноамериканской авиакомпании Latam. Скорее всего Уилсона уволят за неподобающее поведение, как только он вернется из России. Сам бразилец пока не прокомментировал происходящее.

Ранее в социальных сетях распространился видеоролик, запечатлевший общение другой группы бразильских болельщиков с молодой женщиной в центре Москвы. На нем мужчины во время праздничных гуляний по случаю чемпионата мира по футболу также учили женщину словам непристойной кричалки на португальском языке, которую она повторяла, не зная перевода.

Видео также вызвало широкий общественный резонанс в Бразилии, где поведение болельщиков осудили многие знаменитости и пользователи социальных сетей. По данным телеканала Globo, двух мужчин, присутствовавших на видео ждет административное разбирательство на родине.

В России уже опубликовали публичную петицию к российским правоохранительным органам.

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