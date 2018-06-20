В Тернопольской области первую в Украине сельскую школьную обсерваторию. Почетным гостем на открытии была Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович.

Об этом с места происшествия сообщает Укринформ.

"Телескопы и обсерватория в селе - это очень хороший случай для жителей и гостей общества учиться, исследовать и узнавать о планетах и космосе. Возможно, кое-кто из местных школьников в будущем станет учеными и изобретателями, которые не только будут помогать Украине развивать технический потенциал, но и продвигать ее достижения на международном уровне. Как знать, может здесь есть и те, кто составит достойную конкуренцию Илону Маску. Будущее для вас начинается здесь, в Байковецкой громаде, где ученики имеют возможность реализовывать свои мечты и начинания. С нетерпением ожидаю историй успеха из громады и желаю, чтобы о ваших достижениях узнали коллеги и одногодки далеко за ее границами", - сказала во время открытия обсерватории Мари Йованович.

Фото: ukrinform.ru

Проект в селе Лозовая Байковецкой ОТГ реализован в рамках программы Агентства США по международному развитию (USAID) "Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность" (DOBRE).

Школьная сельская обсерватория имеет два мощных телескопа с автонаведением, современное компьютерное оборудованием и учебные материалы.

Как сказал корреспонденту агентства председатель Байковецкой громады Анатолий Кулик, общая стоимость проекта более 1 млн грн, 610 тыс. грн из которых вложила громада, остальные - партнеры из США, которые еще и приобрели для обсерватории один телескоп стоимостью в 260 тыс. грн.

Отныне местные жители и соседних сел, в конечном итоге и Тернополя, до которого - менее 10 км, смогут проводить занятия астрономических кружков, научно-исследовательские работы.

Как сообщала "Страна" ранее в Украине торжественно открыли Бескидский тоннель в Карпатах.

Мы писали, что Порошенко открыл отремонтированный мост на трассе Одесса-Рени.

Также в Полтаве открыли туристический киоск путешествий во времени.