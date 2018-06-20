Власти США обвинили Китай в "экономической агрессии", которая по мнению Белого Дома, угрожает Соединенным Штатам и всему миру в целом.

Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте администрации президента США.

"Ввиду объемов экономики Китая и масштабов его политики, которая приводит к рыночным диспропорциям, экономическая агрессия Китая в настоящее время угрожает не только экономике США, но и мировой экономике в целом", - говорится в опубликованном документе.

Внимание Белый Дом акцентирует на двух основных категориях "экономической агрессии" КНР.

Как отмечается, Китай, очевидно, имеет целью завладеть ключевой технологической и интеллектуальной собственностью США и других стран, в частности путем кражи, кибершпионства или же пиратства с господдержкой.

Кроме того, США считают, что КНР планирует захватывать развивающие высокотехнологичные индустрии, которые будут способствовать будущему экономическому росту страны и развитию военной сферы.

В частности, через ограничение права собственности для иностранцев, использование дискриминационных патентов и других ограничений относительно прав интеллектуальной собственности и сохранения ценной информации иностранных компаний на территории Китая.

Китай с 6 июля вводит пошлины на 659 американских товаров на сумму около 34 миллиардов долларов. Это стало реакцией КНР на решение президента США Дональда Трампа о введении пошлины на импорт китайских товаров на сумму $50 миллиардов.

Напомним, что в Китае запустили гибкий флешмоб на стройность.