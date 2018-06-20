В учебном центре Сухопутных войск ВСУ в поселке Десна Черниговской области, военнослужащие провели учения по подводной езде на танках. Машины ездили по дну рва с водой.

Об этом сообщает пресс-служба 169-го учебного центра ВСУ в Facebook.

Сперва военные занимались легководолазной подготовкой самостоятельно.

"Вслед за преодолением водных преград бронетехникой в центре восстановили и еще одну дисциплину - легководолазную подготовку", - говорится в опубликованном сообщении.

Для учений вырыли и заполнили водой ров длиной 150 метров и шириной 20 метров. Сначала военнослужащие спускаются по лесенке с поручнями, чтобы пройти водолазную подготовку и попробовать походить под водой, и затем уже садятся в танк и едут по дну рва.

Такие тренировки, отмечают специалисты, являются не только полезными, но и необходимыми. Ведь в случае реальных боевых условий с танком может случиться что угодно, например во время преодоления водной преграды он может заглохнуть под водой. И экипажи должны быть и психологически, и физически готовыми к тому, чтобы уметь действовать в экстренной ситуации.

Видео: facebook.com/desnaukr

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