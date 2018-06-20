В Украине постепенно сокращается "цифровой разрыв" - неровность использования современных цифровых технологий (прежде всего, интернета) различными социальными группами.

Об этом сообщает пресс-служба Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) со ссылкой на результаты исследования компании Factum Group Ukraine, проведенном в мае 2018 года.

Так, совокупная доля интернет-пользователей в селах и городах с населением до 100 тыс. увеличилась с 51% три года назад (на конец ІІ квартала 2015 года) до примерно 56% сегодня, а интернет-проникновение в украинских селах достигло 53%.

В компании также отмечают, что интернет-проникновение по регионам выравнивается. Согласно исследованию, с учётом уменьшения общей численности населения Украины, интернет-проникновение в мае 2018 года несколько увеличилось по сравнению с концом 2017 года - до 64,9% с 64,04%.

В городах с населением свыше 100 тыс. жителей проживает 56% активных интернет-пользователей, регулярно пользуются интернетом - 75% жителей. В городах с населением менее 100 тыс. жителей интернетом регулярно пользуются 65% населения.

Доля интернет-пользователей старше 55 лет за последние 3 года выросла до 15% с 12%, а проникновение в возрастной категории 55-64 года достигло 44%. Пользователей же старше 65 лет, по итогам исследования, в Украине всего 15%.

На первом месте среди интернет-девайсов – смартфон (57% пользователей), на втором – домашний ноутбук (45%), на третьем – стационарный домашний компьютер (39%). С рабочих ноутбука и компьютера в сеть заходит всего 5% пользователей.

"Страна" сообщала, где в Украине заработал новый мобильный интернет и что о нем говорят.

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