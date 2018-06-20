В течение года хлеб в Украине подорожал на 18,4%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В частности, по данным Госстатистики, в январе-мае цены на хлеб выросли на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Макаронные изделия за этот период подорожали на 9,8%.

В целом продукты питания в январе мае 2018 года к январю-маю 2017 года подорожали на 17,2%, а безалкогольные напитки - на 5,7%.

Как сообщала "Страна", в Украине подорожали капуста, колбаса и мороженая рыба.

Мы писали, что в Украине резко подорожало сало. Свинина и говядина не отстают.

Также цены в промышленности Украины резко выросли в мае.