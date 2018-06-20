В среду, 20 июня сборная Уругвая, вслед за Россией, оформила выход в плей-офф чемпионата мира по футболу 2018. Латиноамериканцы минимально обыграли Саудовскую Аравию в матче второго тура группы "А".

Матч на "Ростов-Арене" завершился со счетом 1:0 в пользу уругвайцев. Единственный гол на 23-й минуте открыл нападающий "Барселоны" Луис Суарес, быстрее всех добравшийся к мячу после неудачного выхода вратаря соперника после подачи с углового, передает Интерфакс.

На матче присутствовали 42 678 человек.

Эта победа позволила сборной Уругвая досрочно выйти в плей-офф чемпионата мира вслед за Россией. Судьба первого места в группе будет решаться в очной встрече этих команд. Уругвайцам в заключительном туре группового этапа нужна будет только победа, при ничейном исходе или поражении лидирующая в группе А сборная России выйдет в плей-офф с первого места.

Сейчас у России и Уругвая по 6 очков, а Саудовская Аравия и Египет очков пока не набрали.

Сборная России в своей истории до этого ни разу не выходила в плей-офф чемпионатов мира.

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